Россиянам расказали, какие продукты провоцируют образование прыщей

Наличие прыщей не всегда связано с гормонами. Зачастую причиной проблемы является состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поэтому, если хочется иметь чистую и красивую кожу, начинать стоит с меню, а не с крема. Об этом в беседе с РИАМО сообщила эрготерапевт, нутрициолог Лилия Стародубцева.

К слову, как предупреждала в интервью газете «Известия» акушер-гинеколог, психолог Ольга Кушнарева, прыщи и избыточный рост волос на лице — не просто эстетическая неприятность. Очень часто это первые звоночки гормональных нарушений, и одно из самых распространенных — синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

«Не обязательно съесть плитку шоколада — достаточно регулярно подкармливать воспаление изнутри. Есть продукты, которые непосредственно связаны с обострением акне, раздражением кожи, себореей и тусклым цветом лица», — отметила Стародубцева.

Среди таких продуктов, по ее словам, — изделия из белой муки (хлеб, выпечка, панировки), поскольку они повышают сахар в крови, создавая идеальные условия для прыщей. Что касается самого сахара, он также является любимой едой для кандиды, грибков и условно-патогенных бактерий.

Кроме того, стоит быть аккуратнее с жареным, трансжирами и алкоголем, добавила она.

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Елена Анойко до этого говорила, что осень является лучшим периодом для начала лечения акне, именно в это время года оно наиболее эффективно.

Специалист пояснила, что осенью снижается солнечная активность, а это главный союзник в борьбе с поствоспалительной гиперпигментацией и самый весомый медицинский аргумент.

