На западе Москвы загорелось производственное здание

В Москве в Дорогомилово горит производственное здание, эвакуировали 200 человек
Павел Лисицын/РИА Новости

В Москве в районе Дорогомилово произошел пожар в производственном здании на Бережковской набережной. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

На кадрах с места инцидента можно заметить, что из окон третьего этажа идет черный дым.

«Около 200 человек эвакуировались до приезда пожарных», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты экстренных служб работают над ликвидацией огня. К текущему моменту около 40 квадратных метров удалось потушить.

До этого на юге Москвы в районе Орехово-Борисово на улице Тамбовской взорвался газовый баллон. По данным телеканала «360», жители использовали газовый баллон, чтобы потравить тараканов. Источник канала добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

5 октября произошел пожар в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. В результате инцидента частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.

Ранее семь человек пострадали при пожаре в новосибирском селе.

