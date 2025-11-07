На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семь человек пострадали при пожаре в новосибирском селе

При пожаре в доме в селе Улыбино Новосибирской области пострадали семь человек
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в селе Улыбино Новосибирской области. Об этом сообщил Минздрав региона, передает ТАСС.

Пожар произошел в пятницу утром.

Одного из пострадавших спасти не удалось, двоих доставили в отделение реанимации Искитимской районной больницы, один находится в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Три человека отправлены на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает.

СУСК по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, устанавливаются причины и источник возгорания. Назначена судебная экспертиза.

До этого сообщалось, что в квартире на пятом этаже в городе Гатчина Ленинградской области произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона.

Ранее пожар произошел в здании бывшего отделения полиции на Сахалине.

