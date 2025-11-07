В Южной Корее задержали российское рыболовецкое судно

Береговая охрана южнокорейского города Пусан возбудила уголовное дело в отношении владельца и главного механика российского рыболовецкого судна из-за подозрений в утечке отработанного масла. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По данным береговой охраны, инцидент произошел 3 ноября у порта Камчхон, где с борта российского судна водоизмещением около четырех тысяч тонн в море попало около 40 литров отработанного масла. Отмечается, что происшествие может квалифицироваться как нарушение закона об охране морской среды.

По данным агентства, судну запрещено покидать порт. Следствие предполагает, что причиной утечки могла стать трещина в клапане. Береговая охрана планирует направить материалы дела в прокуратуру для предъявления обвинений владельцу судна и главному механику.

В начале октября французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства и задержали двух членов экипажа. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «пиратством». Он отметил, что судно было задержано в нейтральных водах, без всякого основания. По его словам, причиной произошедшего стала тяжелая внутриполитическая ситуация во Франции.

Ранее в Турции катер наехал на российскую туристку.