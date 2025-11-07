На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предполагаемый виновник взрыва в индонезийской школе является несовершеннолетним

Kompas: предполагаемому организатору взрыва в школе в Индонезии 17 лет
true
true
true
close
Shutterstock

Предполагаемый организатор теракта в школе в Джакарте (Индонезия) — 17-летний подросток. Об этом заявил заместитель спикера парламента страны Суфми Даско Ахмад, чьи слова приводит индонезийский портал Kompas.

«Согласно полученным данным, подозреваемый находится в реанимации после операции… Ему всего 17 лет», — цитирует портал слова Ахмада.

Депутат воздержался от комментариев относительно того, является ли юноша учеником школы, где произошел взрыв.

По словам начальника столичной полиции Асепа Эди Сухери, инцидент произошел во время пятничной молитвы на территории школьного комплекса, в результате чего пострадали не менее 55 человек. Причины взрыва выясняются.

До этого заместитель министра безопасности Индонезии Лодевейк Фридрих заявлял о двух взрывах в школьном комплексе. По словам одного из учеников, подозреваемый — его одноклассник, который подвергался издевательствам и, по-видимому, хотел отплатить обидчикам.

Ранее подрыв автомобиля у отдела полиции в Колумбии разрушил десятки домов.

