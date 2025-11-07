На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 50 человек пострадали в результате взрыва в мечети в Индонезии

Reuters: 55 человек госпитализированы после взрыва в мечети в Джакарте
close
Antara Foto/Irwansyah Putra/Reuters

После взрыва в мечети во время пятничной молитвы в столице Индонезии Джакарте 55 человек находятся в больницах с различными травмами. Об этом сообщил Reuters.

Взрывы произошли в мечети на территории школьного комплекса в районе Келапа Гадинг. Предполагаемым виновником считают 17-летнего подростка.

Заместитель спикера палаты представителей Суфми Даско Ахмад, общаясь со СМИ после посещения больницы, сообщил, что подозреваемый молодой человек находится на операции.

По данным государственного информационного агентство Antara, которое ссылается на заместителя министра безопасности Лодевейка Фридриха, произошло два взрыва. Кроме того, ученик школы рассказал агентству, что подозреваемый — его однокурсник, над которым издевались, и который «хотел отомстить».

На пресс-конференции начальник городской полиции Джакарты Асеп Эди Сухери заявил, что расследование продолжается.

«Мы приняли ряд мер, включая осмотр места преступления, установку полицейского оцепления и освобождение территории», — сказал Сухери.

Ранее у берегов Индонезии произошел взрыв после падения метеорита.

