Дачникам рассказали, как ухаживать за газоном в преддверии заморозков

Архитектор Васецкий: оптимальная высота травы перед зимой составляет от 4 до 5 сантиметров
От ухода за газоном осенью в преддверии заморозков зависит состояние травы будущей весной. Об этом радио Sputnik рассказал ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий.

Специалист порекомендовал не оставлять на зиму слишком длинные побеги, так как под слоем снега они могут выпревать. По его словам, оптимальная высота травы перед зимним периодом, позволяющая сохранить корневую систему и избежать появления плесени, составляет от 4 до 5 сантиметров. При этом важно не проводить стрижку газона за несколько дней до последних заморозков, чтобы растения успели восстановиться, добавил Васецкий.

«Не стоит забывать и про осенние удобрения. Выбирайте составы с минимальным содержанием азота и повышенным уровнем калия и фосфора — они укрепляют корневую систему и повышают устойчивость к морозам. Осенью трава перестает активно расти, но корни продолжают работать. Калий помогает им укрепиться и пережить холод, а фосфор способствует накоплению питательных веществ», — объяснил эксперт.

Он добавил, что при работе с почвой, которая за лето стала плотной и плохо пропускает влагу, нужно сделать проколы в дерне. С помощью этого улучшится циркуляция воздуха и движение воды.

«Не нужно забывать и про уход используемой техники. Газонокосилку, триммер и воздуходув следует очистить, зарядить аккумуляторы и хранить в сухом месте. Перед хранением снимите лезвия и очистите их от остатков травы. Если техника бензиновая, слейте топливо, чтобы избежать образования конденсата», — отметил Васецкий.

Эксперт, директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин рассказывал, что деревья на даче необходимо обрезать после листопада. По его словам, наиболее оптимальное время для осенней обрезки зависит от климатических особенностей региона и текущих погодных условий.

Ранее дачникам объяснили, как правильно провести обрезку гортензий осенью.

