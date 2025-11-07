На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвинение запросило 15 лет для «авторитета» Гасанова

Обвинение запросило 15 лет для свердловского авторитета Марселя Гасанова
Руслан Кривобок/РИА Новости

Гособвинение запросило для Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, 15 лет лишения свободы и миллион штрафа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в своем Telegram-канале.

«Гособвинитель попросил суд назначить Гасанову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующего срока в колонии особого режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Гасанов стал криминальным авторитетом в Свердловской области. Когда же его арестовали, он оскорбил сотрудника СИЗО и угрожал ему расправой.

16 сентября Московский областной суд приговорил криминального авторитета Васю Бандита к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Судом установлено, что «вор в законе» был посредником между преступными группировками в Подмосковье и делил их сферы влияния.

Позже сообщалось, что покровительствовал организаторам подпольных казино и лицам, нелегально торгующим топливом.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал криминального авторитета Гию Свердловского.

