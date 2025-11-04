На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кому покровительствовал криминальный авторитет Вася Бандит

РИА Новости: Вася Бандит покровительствовал организаторам азартных игр
Криминальный авторитет Вася Бандит (Игорь Кокунов) покровительствовал организаторам подпольных казино и лицам, нелегально торгующим топливом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь материалы.

«За что члены организованной преступной группы, специализирующейся на незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, ежемесячно передают Кокунову И.В. часть незаконно полученной материальной прибыли», — говорится в них.

Агентство пишет, что сам подсудимый отрицал покровительство представителям игорного бизнеса.

До этого Кокунов, осужденный за занятие высшего положения в преступной иерархии не признал вину по данному уголовному делу.

16 сентября Московский областной суд приговорил Васю Бандита к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Судом установлено, что «вор в законе» был посредником между преступными группировками в Подмосковье и делил их сферы влияния.

58-летний мужчина уже перенес пять инсультов, последний — в июле 2024 года, также у него сахарный диабет второго типа, из-за чего ему противопоказано содержание под стражей. Вася Бандит передвигается в инвалидной коляске. Перед оглашением приговора Кокунова перевели на домашний арест.

Ранее в Москве полиция и ФСБ задержали тайного вора в законе Алексея Иванова.

