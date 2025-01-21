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Врач рассказала, какие продукты обладают антивозрастным эффектом

Врач Мухина: холодец обладает антивозрастным эффектом
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Пресс-служба ресторана Dr. Живаго

Продукты, богатые коллагеном, обладают антивозрастным эффектом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, к ним относится холодец. Врач рекомендует есть нежирный холодец ежедневно по 100–150 г, чтобы препятствовать старению. Кроме того, для этой цели полезно употреблять продукты, содержащие витамины A и C, — морковь, красный сладкий перец, облепиху, шиповник.

«Чтобы замедлить старение, нужно иметь хорошее кровоснабжение и здоровое сердце. Продукты с омега-3 жирными кислотами, такие как грецкие орехи, поддержат молодость сердечно-сосудистой системы. Можно есть по 30–50 г в день», — добавила Мухина.

Она также советует есть ягоды, например чернику, малину, бруснику и клюкву, чтобы получать антиоксиданты.

Австралийские ученые из Университета Монаша до этого пришли к выводу, что употребление ультрапереработанных пищевых продуктов (УПП) может ускорить процессы старения организма. К УПП относятся чипсы, сладкие безалкогольные напитки, лапша быстрого приготовления, мороженое, мясные полуфабрикаты, бургеры и другое продовольствие фабричного производства с большим содержанием усилителей вкуса и эмульгаторов.

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