Врач назвал допустимую порцию холодца

Допустимая порция холодца составляет от 150 до 200 граммов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он отметил, что это блюдо отличается высокой калорийностью и содержанием жира. В связи с этим врач настоятельно рекомендует россиянам не чрезмерно увлекаться холодцом.

Он также подчеркнул, что следует избегать этого блюда при таких заболеваниях, как подагра, гастрит с повышенной кислотностью, болезни желчного пузыря и холецистит. Тяжельников добавил, что для людей с избыточным весом рекомендуется готовить холодец из более диетических видов мяса.

25 декабря диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт из клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко заявила, что холодец оказался в списке самых нелюбимых блюд мира из-за индивидуальных предпочтений жителей других стран.

Ранее были названы секреты выбора хорошего покупного холодца.