В Польше ищут неизвестный летающий объект

Польские службы ведут поиск неизвестного летающего объекта, который мог упасть недалеко от автомагистрали на юго-западе страны. Об этом сообщил комиссар пресс-службы полиции Нижней Силезии Пшемыслав Ратайчик, передает РИА Новости.

О падении летающего объекта в районе автомагистрали А4 в гмине Конты-Вроцлавске рассказал очевидец.

«Мы проводим поиски после получения таких сообщений», — сказал комиссар, отметив, что на данный момент нет никакой подтвержденной информации об объекте.

На этой неделе это как минимум второй подобный случай в стране.

4 ноября Bloomberg сообщил, что Польша намерена создать свою «стену дронов», не дожидаясь реализации похожей инициативы на уровне Евросоюза. Правительство Польши стремится к тому, чтобы инициатива была реализована в течение трех месяцев после объявления. Завершить создание системы борьбы с беспилотниками намерены через два года.

Ранее в Бельгии временно закрыли аэропорт из-за неизвестного беспилотника.