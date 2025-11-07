На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова назвала Bloomberg сливным бачком

Захарова: агентство Bloomberg перестало быть СМИ и превратилось в сливной бачок
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Агентство Bloomberg перестало проверять получаемую информацию и, по этой причине, больше не может называться СМИ, так как превратилось в «сливной бачок». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию Bloomberg о якобы поставках Киеву Лондоном новой партии ракет Storm Shadow.

«Я давным-давно ставила под сомнение материалы, которые распространяет это информационное агентство. <...> Оно перестало быть СМИ в чистоте своего жанра и своей деятельности, а стало каким-то сливным бачком без проверки информации», — сказала дипломат.

В публикации Bloomberg говорилось, что ракеты отправили для того, чтобы обеспечить Киев запасами на предстоящую зиму. Ожидается, что украинские войска будут использовать Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ракеты Storm Shadow применяются с помощью авиации, а российские воздушные силы регулярно уничтожают вражеские аэродромы, поэтому применение подобного вооружения со стороны Украины будет затруднено.

Ранее в МИД Польши заявили, что Украина намерена «сопротивляться» еще три года.

