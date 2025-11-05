На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт оценил влияние ракет Storm Shadow на ход СВО

Военный эксперт Дандыкин: ПВО России приспособилась к ракетам Storm Shadow
MBDA

Российские системы противоракетной обороны (ПВО) способны бороться с британскими ракетами. Об этом он в разговоре с изданием «ВФокусе Mail» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Наша ПВО к ним уже приспособилась. Стреляли ими, в частности, по Севастополю и пытались по Крымскому мосту. Не получилось. Придется постараться нашим ребятам, сбивая их», — заявил он.

По словам эксперта, ракеты применяются с помощью авиации, а российские воздушные силы регулярно уничтожают вражеские аэродромы, поэтому применение подобного вооружения со стороны Украины будет затруднено.

Дандыкин отметил, на данный момент Великобритания является одной из наиболее заинтересованных в продолжении конфликта на Украине сторон. Именно по этой причине, по словам эксперта, британские власти снабжают Киев оружием даже в обход Соединенных Штатов.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Великобритания недавно передала Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow. В публикации говорится, что ракеты отправили для того, чтобы обеспечить Киев запасами на предстоящую зиму. Ожидается, что украинские войска будут использовать Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

Ранее в США предупредили о риске поставок ракет Taurus Украине.

