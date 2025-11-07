На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России исключили появление маркировки о судимости на сайтах знакомств

Глава профсоюза полиции Пашкин: на сайтах знакомств не будет данных о судимости
Shutterstock

Сайт знакомств не обяжут вводить маркировку о судимости граждан, так как такую информацию МВД им не предоставит. Раскрыть эти данные можно лишь с согласия самого человека – без этого такие пометки будут считаться нарушением прав, а желающим удостовериться в отсутствии судимости нового знакомого стоит запросить у него справку, заявил НСН глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин.

«Я не думаю, что полиция готова предоставить такой доступ приложениям для знакомств. Посторонним лицам давать базу данных людей можно только с их согласия. Без согласия МВД ничего не даст. Сам человек может, при желании, спросить у своего нового знакомого, попросить справку о судимости», — подчеркнул эксперт, напомнив, что соответствующие данные можно найти на «Госуслугах».

Пашкин также призвал россиян встречаться лично, а не сидеть на сайтах знакомств, подчеркнув, что на таких ресурсах слишком много мошенников.

Идея о маркировке о наличии или отсутствии судимости в принципе нереализуема, так как это прямое нарушение прав человека на конфиденциальность, подчеркнула член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Если ресурсы и введут такое правило, то россияне просто перестанут ими пользоваться, убеждена она.

«Это в целом нереализуемо, законодательство у нас это запрещает», — заключила Меркачева.

Напомним, с предложением ставить на сайтах знакомств пометку о судимости по девяти статьям выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин — они направили соответствующую инициативу главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Так они намерены защитить пользователей от потенциальных случаев насилия и мошенничества.

Эту инициативу поддержал гендиректор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий. Однако он отметил, что для реализации этой идеи необходимо, чтобы государство предоставило сервис API, к которому смогут подключиться ресурсы – только после этого можно будет требовать, чтобы такая опция была внедрена в обязательном порядке.

Ранее психолог дала советы по составлению анкеты на сайте знакомств.

