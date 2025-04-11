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Российские сервисы знакомств согласились добавить маркировку о судимости

Гендиректор «Мамба» Бронецкий одобрил добавление маркировки о судимости
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Shutterstock

Добавление на сайты и в приложения для знакомств информации о наличии судимости будет полезным решением, считает гендиректор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий. Так в беседе с НСН он прокомментировал соответствующую инициативу Госдумы.

Для реализации этой идеи необходимо, чтобы государство предоставило сервис API, к которому смогут подключиться ресурсы. Только после этого можно будет требовать, чтобы такая опция была внедрена в обязательном порядке, считает эксперт.

«В целом, концептуально я такие вещи, конечно, поддерживаю. Это ценная информация для людей при знакомстве. Понятно, что кто был судим, не захочет это указывать, а кто не был — укажет, и с такими знакомиться будет интереснее», — отметил он.

Кандидатов без судимости агрегаторы будут продвигать активнее, благодаря чему к ним будет больше внимания, заключил Бронецкий.

С предложением ставить на сайтах знакомств пометку о судимости по девяти статьям выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин — они направили соответствующую инициативу главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Так они намерены защитить пользователей от потенциальных случаев насилия и мошенничества.

Ранее в России одобрили создание реестра женатых мужчин.

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