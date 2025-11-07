На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Самарской области высказался о скандальном увольнении главы района

Губернатор Федорищев: скандал с увольнением главы района Жидкова не обсуждался
Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале опубликовал ответ губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на скандальное увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова.

«Беседа получилась витиеватой, но добродушной. Спросил чиновника, не «прилетало» ли ему сверху за тот скандал с камнем и матерным увольнением», — написал журналист.

По словам Федорищева, данный вопрос «не попадал в периметр рабочего обсуждения». При этом про нерабочие обсуждения политик упоминать не стал.

14 октября Федорищев посетил Кинельский район в рамках рабочей поездки. Во время визита он отправил в отставку главу местной администрации Жидкова. В ходе инспекции глава региона резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Федорищев хлопнул Жидкова по плечу и заявил о его увольнении, используя обсценную лексику. После этого глава Самарской области объяснил увольнение чиновника «пренебрежительным отношением к памяти героев», а сам Жидков назвал произошедшее недоразумением.

На следующий день главу Кинельского района экстренно госпитализировали в отделение кардиологии. У него диагностировали гипертонический криз. Позже его выписали.

Ранее Федорищев потребовал повысить культуру общения с населением.

