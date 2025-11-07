На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились детали первого в России дела о поиске экстремистских материалов

Baza: фигурант дела о поиске экстремистских материалов искал данные про «Азов»
Александр Максименко/РИА Новости

В телефоне жителя Свердловской области, в отношении которого завели дело о поиске экстремистских материалов, нашли свыше 30 поисковых запросов по «Азову», РДК и УНА-УНСО (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Судя по скриншотам, предоставленным журналистами, 20-летний мужчина действительно многократно искал информацию об украинских террористах. Кроме того, в галерее его телефона нашли фотографии с символикой «Азова». Также он был подписан на каналы и паблики, поддерживающие Украину.

Сам молодой человек заявил, что утром 24 сентября ехал в автобусе и просто скроллил ленту новостей, когда ему попался запрещенный контент. О действиях фигуранта дела, который работает медбратом, силовикам рассказал оператор связи.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал дело «извращенным подходом к законопроекту» и заявил, что обратится в МВД и Минцифры с просьбой тщательно разобраться в ситуации.

Ранее юрист перечислил пять видов контента на телефоне, за которые грозит тюрьма.

