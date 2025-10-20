На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы пять видов контента на телефоне, за которые грозит тюрьма

Адвокат Талызин: определенный контент в телефоне может привести к тюрьме
true
true
true
close
lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

Использование нелицензионного программного обеспечения, а также хранение экстремистских материалов на смартфоне может грозить их владельцу уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы. Об этом в беседе с RT заявил адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Денис Талызин.

Юрист перечислил несколько видов запрещенного контента и связанные с ними риски.

Первой угрозой эксперт назвал нелицензионные программы.

«Это нелегальное или пиратское программное обеспечение, которое используется без лицензии правообладателя или с нарушением ее условий», — пояснил Талызин.

Он предупредил, что незаконное использование ПО в крупном размере (когда стоимость прав превышает 500 тыс. рублей) может повлечь уголовную ответственность по ч. 2 ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских прав») с возможным лишением свободы на срок до шести лет.

Также, по словам адвоката, опасно хранить на смартфоне экстремистские материалы для массового распространения. Это может грозить ответственностью по ст. 20.29 КоАП РФ или по ст. 282 УК РФ.

«К ним относятся, например, информационные материалы об оправдании терроризма. Или материалы, возбуждающие социальные, расовые, национальные и религиозные конфликты», — заявил собеседник издания.

Отдельное наказание предусмотрено за контент, связанный с нацистской символикой.

«Пропаганда или публичное демонстрирование таких или сходных до степени смешения символов, а также атрибутов других запрещенных законом экстремистских организаций могут закончиться уголовной ответственностью по ст. 282.4 УК РФ с возможным наказанием до четырех лет лишения свободы», — рассказал юрист.

Талызин добавил, что уголовная ответственность грозит за незаконные операции с персональными данными, полученными преступным путем, по ст. 272.1 УК РФ (срок — до 10 лет лишения свободы).

Кроме того, наказание положено за создание и распространение вредоносных программ.

Ранее сотрудник минэнерго США загрузил в компьютер ведомства 187 000 порноизображений из-за депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами