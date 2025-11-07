На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Смерть криптотрейдера Новака может оказаться фейком

Mash: криптомиллионер Новак мог инсценировать свою смерть
true
true
true
close
t0r/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Криптотрейдер Роман Новак, о смерти которого стало известно утром, мог инсценировать собственную смерть. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, представители криптосообщества не верят в произошедшее, так как Новак ранее уже был замечен в разных схемах. Например, для создания приложения он привлек инвесторов, но после того, как те вложили деньги, скрылся со средствами.

В версию об убийстве также не верит свекр предпринимателя.

«Он считает, что парочка сама могла организовать фейковое исчезновение», – сообщается в публикации.

Информация об убийстве Новака и его жены появилась утром. По данным Telegram-канала Baza, тела супругов нашли в ОАЭ. Предполагается, что мужчину и женщину похитили вымогатели. Однако позже они поняли, что выкуп им платить не будут, поэтому убили пару.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. По версии сотрудников СК, супруги должны были встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их к озеру, где супруги пересели в другой автомобиль. После этого они не выходили на связь.

Ранее в Мексике нашли 48 мешков с человеческими останками.

