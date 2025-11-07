На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК рассказал подробности исчезновения семейной пары в ОАЭ

В Санкт-Петербурге возбудили дело по факту исчезновения семейной пары в ОАЭ
true
true
true
close
t0r/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах возбудили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

В СК рассказали, что родственники семейной пары (их личные данные не раскрываются) обратились в правоохранительные органы Санкт-Петербурга с заявлением о ее безвестном исчезновении.

По данным следствия, 2 октября супружеская пара, проживавшая в Дубае, должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали на встречу. В дальнейшем связь с ними пропала.

Следователи СК РФ во взаимодействии с представителями правоохранительных органов ОАЭ проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, устанавливается их местонахождение.

Как пишет Telegram-канал Baza, речь идет о криптотрейдере Романе Новаке и его жене Анне — их нашли в ОАЭ без признаков жизни. По информации канала, пару похитили вымогатели, но когда они выяснили, что выкуп выплачен не будет, они избавились от Новаков.

Ранее в Таиланде пропала россиянка с биполярным расстройством.

