На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Домодедово снова открыли бесплатные курилки

В аэропорту Домодедово заработали курительные комнаты в зоне внутренних вылетов
true
true
true
close
Shutterstock

В зоне внутренних вылетов аэропорта Домодедово снова открылись бесплатные курительные комнаты. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель воздушной гавани Сергей Стариков.

»<...> открыто две комнаты на пути следования пассажиров к телетрапам и одна на нулевом этаже в зоне выхода пассажиров к автобусам,»— уточнил он.

По словам Старикова, во всех открытых курительных комнатах есть мощные фильтры, которые защитят некурящих пассажиров от табачного дыма. Помимо этого, этот шаг должен полностью исключить случаи, когда пассажиры тайно курили в туалетах, подчеркнул представитель аэропорта.

Аэропорт Домодедово является одним из крупнейших московских авиационных узлов — его площадь составляет почти 500 тыс. кв.м. Из воздушной гавани выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России, а также за рубеж.

В начале июля стало известно, что курительная комната в петербургском в аэропорту Пулково сделают бесплатной. Уточняется, что данное решение приняли «по многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах».

Ранее Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами