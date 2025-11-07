В аэропорту Домодедово снова открыли бесплатные курилки

В зоне внутренних вылетов аэропорта Домодедово снова открылись бесплатные курительные комнаты. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель воздушной гавани Сергей Стариков.

»<...> открыто две комнаты на пути следования пассажиров к телетрапам и одна на нулевом этаже в зоне выхода пассажиров к автобусам,»— уточнил он.

По словам Старикова, во всех открытых курительных комнатах есть мощные фильтры, которые защитят некурящих пассажиров от табачного дыма. Помимо этого, этот шаг должен полностью исключить случаи, когда пассажиры тайно курили в туалетах, подчеркнул представитель аэропорта.

Аэропорт Домодедово является одним из крупнейших московских авиационных узлов — его площадь составляет почти 500 тыс. кв.м. Из воздушной гавани выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России, а также за рубеж.

В начале июля стало известно, что курительная комната в петербургском в аэропорту Пулково сделают бесплатной. Уточняется, что данное решение приняли «по многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах».

Ранее Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака.