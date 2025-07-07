В аэропорту Санкт-Петербурга «курилку» сделают бесплатной

Курительная комната в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге станет бесплатной. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что данное решение приняли «по многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах».

«Просим соблюдать порядок. Напоминаем, что курительная комната рассчитана на единовременное посещение шести человек», — сказали в пресс-службе.

Бесплатная курилка станет доступна 8 июля в 0:00 мск.

До этого сообщалось, что платная курительная комната в Пулково закроется на ремонт.

7 июля стало известно, что в аэропорту пассажиры устроили бунт из-за платной комнаты для курения. По данным Telegram-канала SHOT, люди, застрявшие в терминале из-за задержек рейсов, отказались платить 500 рублей за каждый заход в курилку и потребовали сделать доступ бесплатным. Для урегулирования ситуации в терминал даже вызвали сотрудников группы быстрого реагирования.

1 июля в Пулково перевели курение в специальных зонах на платную основу. До 30 июня доступ в курительные комнаты в аэропорту был бесплатным.

Ранее Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака.