Аэропорт бельгийского Льежа возобновил работу после обнаружения дрона

Аэропорт бельгийского Льежа возобновил работу после инцидента с БПЛА
true
true
true
close
Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аэропорт бельгийского города Льеж возобновил работу после того, как приостанавливал прием и выпуск воздушных судов утром в пятницу. Об этом сообщает бельгийское информагентство Belga.

Утром 7 ноября аэропорт Льежа приостановил работу из-за обнаружения беспилотника в небе. По данным агентства, инцидент стал вторым за неделю случаем приостановки работы в аэропорту Брюсселя из-за дрона. Похожие случаи происходили и в других частях Европы, в том числе в Копенгагене, Осло, Ольборге и Мюнхене.

На этом фоне министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в отношении страны провели «шпионскую операцию» с применением беспилотных летательных аппаратов. Так министр прокомментировал свое сообщение, сделанное ранее, где он сообщил об обнаружении беспилотников над авиабазой Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Бельгия запретит полеты дронов над стратегическими объектами.

