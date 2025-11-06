На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгия запретит несанкционированное использование дронов над стратегическими объектами

Бельгия примет закон о запрете полетов беспилотников над стратегическими объектами
EQRoy/Shutterstock/FOTODOM

Бельгия после нескольких инцидентов с замеченными над военными базами и гражданскими аэропортами дронами приняла решение подготовить закон, который запретит несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над стратегическими объектами страны. Об этом заявил по итогам заседания Совета нацбезопасности министр окружающей среды Жан-Люк Крюк, передает агентство Belga.

«Я представлю королю закон, запрещающий несанкционированное использование дронов в небе над чувствительными объектами», — сообщил он.

Вечером 4 ноября сообщалось, что несколько прилетавших в международный аэропорт Брюсселя «Завентем» рейсов перенаправили в другие воздушные гавани Бельгии, в том числе в Льеж, в связи с обнаружением дрона.

Через некоторое время беспилотник был обнаружен также в близи аэропорта Льежа, в связи с чем Бельгия полностью закрыла свое воздушное пространство. Самолеты перенаправили в немецкий Кельн и нидерландский Маастрихт.

Ранее БПЛА парализовал работу аэропорта на северо-западе Германии.

