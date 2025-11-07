СМИ: к отцу главкома ВСУ Сырского приехала реанимация

К живущему во Владимире отцу главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского (на фото) приехала реанимация. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, 86-летнего Станислава недавно выписали из больницы в Подмосковье, где он лечился от рака мозга.
Журналисты сообщили, что родители главкома ВСУ проживают во Владимире. У отца Сырского первая группа инвалидности и четвертая степень выраженности нарушений функций организма. Мужчина давно не встает с постели и борется с онкологией.
До этого Telegram-канал SHOT писал, что Сырский взял часть средств военного бюджета Украины для лечения своего отца в России.
В начале ноября отца Сырского выписали из клиники в Московской области.
Состояние Сырского-старшего ухудшилось в апреле текущего года из-за коронавируса. Сначала его госпитализировали в государственную больницу во Владимире. Главком ВСУ узнал о тяжелом состоянии отца, сам связался с ним и предложил оплатить частную клинику. В мае пенсионера перевезли в Москву, а позже отправили на реабилитацию в медицинский центр в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что брат главкома ВСУ Сырского продает интервью из-за долгов.