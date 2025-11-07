СМИ: главком ВСУ взял деньги из военного бюджета Украины для отца в России

SHOT: Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России

Главком ВСУ Александр Сырский взял часть средств военного бюджета Украины для лечения своего отца Станислава Сырского в России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал SHOT.

«По информации источников, Александр Сырский часть суммы на курс лечения и реабилитации тяжелобольного Станислава Прокофьевича взял из «казенных» средств, которые, по всей вероятности, были выделены на нужды ВСУ», — говорится в сообщении канала.

В начале ноября отца Сырского выписали из клиники в Московской области.

Состояние Сырского-старшего ухудшилось в апреле этого года из-за коронавируса. Сначала его госпитализировали в государственную больницу во Владимире. Александр Сырский узнал о тяжелом состоянии отца, сам связался с ним и предложил оплатить частную клинику. В мае пенсионера перевезли в Москву, а позже отправили на реабилитацию в медицинский центр в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что брат главкома ВСУ Сырского продает интервью из-за долгов.