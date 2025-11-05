Отца главкома ВС Украины выписали из российской клиники

Отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского — Станислава Сырского — выписали из клиники в Московской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что выписку 86-летнего Сырского произвели из медицинского учреждения 28 октября. Его сын смог перевести деньги с Украины и закрыть все счета отца в российских клиниках. Он же оплатил транспортировку пациента домой во Владимирскую область. Отца главкома ВСУ перевозили в условиях строгой секретности.

По данным издания, состояние Сырского-старшего ухудшилось в апреле этого года из-за коронавируса. Сначала его госпитализировали в государственную больницу во Владимире. Александр Сырский узнал о тяжелом состоянии отца, сам связался с ним и предложил оплатить частную клинику. В мае пенсионера перевезли в Москву, а позже отправили на реабилитацию в медицинский центр в Подмосковье.

До этого родители не общались с сыном из-за разных взглядов относительно российской специальной военной операции на Украине. Мать и отец главкома ВСУ живут во Владимирской области, поддерживают Россию и участвовали в акции «Бессмертный полк».

Ранее сообщалось, что брат главкома ВСУ Сырского продает интервью из-за долгов.