В Волгореченске завершили основные восстановительные работы после атаки БПЛА

Ситников: в костромском Волгореченске закончили ремонтные работы после атаки ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

Власти завершили основные ремонтно-восстановительные работы после атаки украинских БПЛА. Об этом по итогам оперативного совещания в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

«Сегодня с 6.30 утра в Волгореченске нормализована подача горячей воды и отопления», — отметил глава региона.

По словам Ситникова, также было принято решение о снятии в городе локального режима ЧС.

Накануне утром в Волгореченске украинские дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В результате налета электроснабжение в городе не было нарушено, никто не пострадал. Однако позднее региональный оперштаб принял решение на один день закрыть в городе школы и детские сады, а также ввести режим ЧС. Как сообщал губернатор региона, сотрудники администрации города и сельских поселений обследовали дома граждан, чтобы убедиться в их безопасности.

Ранее ВСУ атаковали подстанцию в Курской области.

СВО: последние новости
