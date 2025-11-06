В Волгореченске закрыли детсады и школы после атаки БПЛА

В Волгореченска Костромской области на один день закрыли детские сады и школы после атаки украинских беспилотников. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников.

По его словам, сотрудники администрации города и сельских поселений, обходят дома граждан, чтобы убедиться в их безопасности.

Ситников ранее сообщил, что утром 6 ноября в Волгореченске украинские БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры. По информации главы региона, электроснабжение в городе не нарушено, все системы региона работают в штатном режиме, никто не пострадал.

В Минобороны России тем временем заявили, что за ночь дежурные силы ПВО сбили более 70 беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области. Еще два дрона уничтожили в Орловской области и по одному в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

