На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгореченске закрыли детсады и школы после атаки БПЛА

Ситников: детсады и школы закрыли в костромском Волгореченске после атаки ВСУ
close
Depositphotos

В Волгореченска Костромской области на один день закрыли детские сады и школы после атаки украинских беспилотников. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников.

По его словам, сотрудники администрации города и сельских поселений, обходят дома граждан, чтобы убедиться в их безопасности.

Ситников ранее сообщил, что утром 6 ноября в Волгореченске украинские БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры. По информации главы региона, электроснабжение в городе не нарушено, все системы региона работают в штатном режиме, никто не пострадал.

В Минобороны России тем временем заявили, что за ночь дежурные силы ПВО сбили более 70 беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области. Еще два дрона уничтожили в Орловской области и по одному в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

Ранее губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на Воронеж.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами