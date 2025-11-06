На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки ВСУ

Станислав Красильников/РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Волгореченске после атаки украинских беспилотников на Костромскую ГРЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников.

Ситников провел в городе выездное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Руководство города, Костромской ГРЭС и представители силовых структур доложили главе региона о текущей обстановке.

По их данным, пострадавших нет, электроснабжение не нарушено. В городе ведутся ремонтно-восстановительные работы на системе теплоснабжения.

«На территории Волгореченска вводится ЧС локального характера. Для проведения необходимых работ будут привлечены дополнительные силы и средства», — написал губернатор.

Руководители оперативных служб не исключают повторные атаки беспилотников на город.

Костромская ГРЭС — третья по мощности в России (3720 МВт). На ее долю приходится около 1,5% от общего объема производимой в стране электроэнергии.

Ранее в Волгореченске закрыли детсады и школы после атаки БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
