Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Волгореченске после атаки украинских беспилотников на Костромскую ГРЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников.
Ситников провел в городе выездное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Руководство города, Костромской ГРЭС и представители силовых структур доложили главе региона о текущей обстановке.
По их данным, пострадавших нет, электроснабжение не нарушено. В городе ведутся ремонтно-восстановительные работы на системе теплоснабжения.
«На территории Волгореченска вводится ЧС локального характера. Для проведения необходимых работ будут привлечены дополнительные силы и средства», — написал губернатор.
Руководители оперативных служб не исключают повторные атаки беспилотников на город.
Костромская ГРЭС — третья по мощности в России (3720 МВт). На ее долю приходится около 1,5% от общего объема производимой в стране электроэнергии.
Ранее в Волгореченске закрыли детсады и школы после атаки БПЛА.