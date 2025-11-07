На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве спасли морскую свинку с камнем в мочевом пузыре

Ветеринары в Москве спасли морскую свинку с камнем в мочевом пузыре
ГБУ «Мосветобъединение»

Сотрудники Калининской ветклиники спасли морскую свинку по кличке Рокки, в мочевом пузыре которой обнаружили камень размером более 1 см. Об этом »Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

Владельцы питомца заметили, что он неожиданно начал проявлять беспокойство и отказываться от еды. Кроме того, на его подстилке были замечены красные капли. В ходе приема в клинике животное осмотрел хирург и ратолог Сергей Маслов. На рентгенографии выяснилось, что в мочевом пузыре морской свинки образовался крупный камень. Ей выполнили цистотомию под наркозом.

«Камень, вызывавший беспокойство у Рокки, был успешно извлечен. Это оказался уролит с шершавой поверхностью и внушительным для свинки размером — более 1 см. Пациент быстро проснулся после вмешательства и начал есть, а владельцы получили рекомендации по послеоперационному уходу за питомцем», — добавили в пресс-службе учреждения.

До этого в столичной госветслужбе сообщили, что специалисты из Зеленоградской ветклиники провели операцию девятилетней собаке и удалили ей 28 зубов почти за два часа. Владельцы собаки-метиса Пенелопы обратились к ним с жалобами на подозрение болезненности зубов, поскольку питомец медленно ел и вздрагивал. Кроме того, у животного присутствовал неприятный запах изо рта.

Ранее ветеринар рассказал, какие собаки являются наиболее психически неустойчивыми.

