Ветеринар рассказал, какие собаки являются наиболее психически неустойчивыми

Ветеринар Уражевский: собаки с улицы часто бывают психически неустойчивыми
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего психически неустойчивыми являются собаки, которые были подобраны с улицы. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

По его словам, такие животные рождаются на улице и могут не доверять людям, поэтому нельзя точно знать, как они поведут себя дома. К проблемным он также отнес собак породы чихуахуа, которые при отсутствии воспитания и социализации могут вырасти пугливыми или агрессивными.

«Многое зависит именно от того, как собаку выращивают. И владельцам важно понимать, что, как только появился питомец, его необходимо начинать социализировать», — отметил Уражевский.

Уражевский добавил, что чаще всего проблемы в психике и трудности в воспитании возникают у собак крупных пород, в том числе у английских мастифов, кане-корсо, мастино наполетано и риджбеков – родезийских и тайских.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что изменить характер собаки практически невозможно, но можно скорректировать нежелательные проявления в поведении. Для этого важна социализация в первые полгода жизни щенка: он должен активно исследовать мир, общаться с другими животными и людьми.

Ранее в Госдуме призвали не оставлять собак на привязи в общественных местах.

