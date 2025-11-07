Стало известно, сколько россияне могут получить за больничный при увольнении

Россияне могут получить около 22 тыс. рублей в качестве пособия по временной нетрудоспособности в течение месяца после увольнения в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пособие по временной нетрудоспособности — это одна из социальных выплат в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По закону данное пособие положено гражданам не только в период их трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней. В таком случае расчет дневного размера пособия будет проводиться путем произведения среднедневного заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, и 60% вне зависимости от страхового стажа», — отметил Балынин.

Он привел пример. Допустим, у гражданина в 2023 году была зарплата по 75 тыс. рублей в месяц, в 2024 году — 85 тыс. рублей в месяц, он уволился 23 октября 2025 года, а 1 ноября 2025 года заболел. В таком случае еще не прошло 30 дней с момента увольнения, поэтому гражданину положено пособие по временной нетрудоспособности, несмотря на факт отсутствия места трудоустройства, пояснил экономист. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные дни — Социальный фонд России, подчеркнул эксперт. Он добавил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц.

«Дневной размер пособия в приведенном примере составит 1578,08 рубля. Если, например, гражданин будет болеть 14 дней, размер пособия составит 22 093,12 рубля», — заключил экономист.

