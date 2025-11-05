На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат назвал максимальную сумму оплаты больничного в день

Депутат Говырин: граждане РФ могут получать до 5700 рублей в день по больничному
Shutterstock

Максимальная сумма больничного в 2025 году составляет 5673 рубля в день. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Эта сумма определяется исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года.

Размер компенсации зависит от страхового стажа, пояснил депутат. Так, при стаже более восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, 80% от пяти до восьми лет и 60% от шести месяцев до пяти лет. Если сотрудник работает менее полугода, выплата производится исходя из МРОТ, при этом сумма не может быть меньше 723,87 рубля в день.

Работодатель осуществляет выплаты за первые три дня больничного, остальные — Социальный фонд РФ.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что выплата за один день больничного у россиян со средней зарплатой в 2026 году превысит 1,9 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне смогут рассчитывать на бесплатную помощь при споре с работодателем в суде.

