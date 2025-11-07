На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник спас пять женщин от медведя

Девятиклассник из Приморья получил медаль за спасение пяти женщин от медведя
OlegD/Shutterstock/FOTODOM

Девятиклассник Тимофей Поляков из Приморья получил медаль Совета Федерации от сенатора Александра Ролика за спасение нескольких женщин от медведя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Приморского края.

«Летом этого года 15-летний подросток случайно увидел, что из леса в сторону поля, где находились женщины, идет медведь. Подросток не побоялся, смог добежать до людей и предупредить об опасности», — сообщили в приморском ведомстве.

В результате поступка мальчика из деревни Чугуевка пять женщин смогли вовремя дойти до укрытия и избежать встречи с хищником.

«Через лес, обходя его, побежал на поле, чтобы вывести женщин из леса и привести в безопасное место», — рассказал о своем поступке сам Тимофей.

Вместе с медалью министр по делам ГОЧС Александр Златкин и директор ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС Анатолий Кубарев вручили Полякову ценный подарок.

Ранее школьники-гардеробщики спасли людей в «Крокусе».

