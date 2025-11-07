Школьник спас пять женщин от медведя

Девятиклассник из Приморья получил медаль за спасение пяти женщин от медведя

Девятиклассник Тимофей Поляков из Приморья получил медаль Совета Федерации от сенатора Александра Ролика за спасение нескольких женщин от медведя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Приморского края.

«Летом этого года 15-летний подросток случайно увидел, что из леса в сторону поля, где находились женщины, идет медведь. Подросток не побоялся, смог добежать до людей и предупредить об опасности», — сообщили в приморском ведомстве.

В результате поступка мальчика из деревни Чугуевка пять женщин смогли вовремя дойти до укрытия и избежать встречи с хищником.

«Через лес, обходя его, побежал на поле, чтобы вывести женщин из леса и привести в безопасное место», — рассказал о своем поступке сам Тимофей.

Вместе с медалью министр по делам ГОЧС Александр Златкин и директор ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС Анатолий Кубарев вручили Полякову ценный подарок.

