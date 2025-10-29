Мужчина выжил после встречи с медведем у рыбоводного завода на Итурупе

Медведь напал на охранника возле рыбоводного завода на острове Итуруп. Об этом сообщила газета «Красный маяк».
Встреча человека с медведем произошла два дня назад около поселка Рыбоводов в Курильске. В свой выходной день сотрудник охранного агентства отправился к другу.
Мужчина шел по дороге от рыбзавода, оказался неподалеку от забойки — места, где у рыб изымают икру на инкубацию, и столкнулся с хищником.
Испуганное животное инстинктивно напало на мужчину, тот смог отбиться и получил сильный вывих плеча и укус на ноге. Пострадавшего доставили в Курильскую ЦРБ. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
После инцидента сотрудники Курильского лесничества планируют отловить медведя и ждут его возвращения на место происшествия.
Ранее медведь напал на туриста, который делал селфи.