Мужчина выжил после встречи с медведем у рыбоводного завода на Итурупе

Охранник столкнулся с медведем на Итурупе и отделался вывихом плеча
gigello/Shutterstock/FOTODOM

Медведь напал на охранника возле рыбоводного завода на острове Итуруп. Об этом сообщила газета «Красный маяк».

Встреча человека с медведем произошла два дня назад около поселка Рыбоводов в Курильске. В свой выходной день сотрудник охранного агентства отправился к другу.

Мужчина шел по дороге от рыбзавода, оказался неподалеку от забойки — места, где у рыб изымают икру на инкубацию, и столкнулся с хищником.

Испуганное животное инстинктивно напало на мужчину, тот смог отбиться и получил сильный вывих плеча и укус на ноге. Пострадавшего доставили в Курильскую ЦРБ. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

После инцидента сотрудники Курильского лесничества планируют отловить медведя и ждут его возвращения на место происшествия.

Ранее медведь напал на туриста, который делал селфи.

