Пожар произошел в здании бывшего отделения полиции на Сахалине

Бывшее отделение полиции сгорело в городе Поронайске на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

В публикации отмечается, что у здания бывшего отделения загорелась крыша. Это произошло уже во вторую ночь подряд.

«Здание давно заколочено, но местные постоянно видят там детишек. Возможно, «пошалили» именно они», — говорится в публикации.

1 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела после попыток поджога отдела полиции и служебных автомобилей.

«Фонтанка» уточняла, что первый мальчик отправился поджигать полицейские авто после знакомства с девочкой в мессенджере, которое случилось незадолго до инцидента. Потом в их общение вмешался некий мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Собеседник сообщил, что новая подружка подростка — гражданка Украины, а за это ему и его родным грозит уголовная ответственность.

В Следственном комитете призвали граждан, особенно родителей подростков, быть внимательнее к онлайн-общению детей, чтобы не допустить вовлечения их в преступную деятельность под влиянием злоумышленников, в том числе иностранных спецслужб.

