Самолет Дубай — Сочи задержали почти на 10 часов из-за утечки топлива

Рейс из ОАЭ в Сочи задержали на 9 часов по причине утечки топлива

Самолет Дубай — Сочи задержали на девять часов из-за утечки топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Сочи Онлайн».

По данным канала, самолет авиакомпании «Азимут» был вынужден прекратить руление к взлетно-посадочной полосе из-за обнаруженной утечки.

Борт направили обратно на стоянку для технической проверки, а пассажиров уведомили о задержке вылета. Самолет приземлился в Сочи в 18:45 (время совпадает с мск).

26 октября более 180 человек ждали рейса из Ханты-Мансийска в Москву из-за замены борта. Причина замены не раскрывалась.

13 октября пассажиры другого самолета застряли в Южно-Сахалинске на несколько часов из-за птицы в двигателе. Воздушное судно должно было вылететь в 10:00 по местному времени, однако перелет несколько раз переносили.

Ранее самолет отклонился от курса из-за пьяной туристки.