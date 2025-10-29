Пассажиры бронируют билеты на паром Трабзон — Сочи

Потенциальные пассажиры проявляют интерес к рейсам парома Трабзон — Сочи и бронируют места. Об этом рассказали РИА Новости в компании Liderline.

Уточняется, что первый рейс был изначально запланирован на вечер среды, однако его перенесли на неделю из-за шторма.

«Ежедневно получаем много звонков от интересующихся рейсами парома. Многие клиенты забронировали места на пароме, отправляющемся в Сочи, на ноябрь и декабрь, особенно на праздничные дни», — уточнили в компании.

При этом интересуются паромом как россияне, так и граждане Турции.

В настоящее время планируются два рейса в неделю, цены стартуют от 55 долларов (4 370 рублей) со скидкой на первые отправления.

14 октября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян сообщил, что россияне смогут отдохнуть в Турции в новогодние праздники по прошлогодним ценам. Этому способствовало укрепление рубля, что нивелировало возможное подорожание в валюте, в которой номинированы все зарубежные туры, в размере 5%.

Ранее были названы популярные и выгодные направления в России для семейного отдыха в ноябре.