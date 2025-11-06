На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курчатове восстановили электроснабжение

Хинштейн: в Курчатове восстановили электроснабжение после аварийного отключения
true
true
true
close
Anna Voitenko/Reuters

Электроснабжение в Курчатове Курской области восстановлено после аварийного отключения. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что аварийные бригады энергетиков в ближайшее время восстановят подачу электричества.

«Все потребители запитаны. Благодарю наших специалистов за оперативную работу», — написал Хинштейн.

Вечером 6 ноября губернатор Курской области рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское города Рыльска Курской области, из-за чего часть местных жителей осталась без света и тепла.

Как сообщили в Минобороны России, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 70 беспилотников над регионами РФ. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области. Еще два дрона уничтожили в Орловской области и по одному в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

Ранее в Херсонской области остались без света 200 тысяч человек.

