В Минюсте предложили не изымать землю и автомобили у многодетных за долги

Министерство юстиции России предлагает расширить перечень имущества, которое не может быть изъято у многодетных семей за долги, сообщила директор департамента социального законодательства Минюста Анна Румынина. Ее слова передает ТАСС.

По словам Румыниной, ведомством подготовлены две инициативы для развития социальной поддержки семьи государством. Об этом она сообщила на сессии, посвященной семейному законодательству, на XIX Державинских чтениях в минюсте.

«Одна инициатива касается многодетных семей — дополнение к перечню имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, транспортного средства и земельного участка, которые принадлежат многодетной семье», — объяснила чиновница.

В настоящее время при взыскании долгов под защитой находится единственное жилье. В то же время, Минюст предлагает расширить возможность использования налогового имущественного вычета для погашения процентов по ипотеке, особенно для семей с двумя и более детьми. Это вторая инициатива ведомства.

23 октября в Общественной палате РФ назвали грамотной демографическую политику президента Путина. Руководитель «Союза семей России» Владислав Гриб подчеркнул, что заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики с участием президента России Владимира Путина прошел хорошо.

Ранее стало известно, как Путин укрепляет престиж отцовства в России.