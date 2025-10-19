Сильный отец — сильная страна: как Путин укрепляет престиж отцовства в России

Папа может все
Папа перестает быть тем самым героем из мема, которому можно задать только один- единственный вопрос — «Где мама?». Все чаще он становится полноценным участником семейной повседневности, который знает, какие у ребенка завтра занятия, когда следующий визит к врачу, чем помочь с проектом по технологии и почему сегодня лучше отложить гаджеты.
Он не подменяет маму. Он берет ответственность на себя, распределяет задачи, принимает решения и разделяет рутину: от утренних сборов и кружков до разговоров «о важном» перед сном.
Согласно ВЦИОМ, 53% россиян хотели бы в идеальных условиях иметь трех и более детей, что на 11% выше, чем в 2017 году.
Примечательно, что большинство мужчин, а именно 58%, мечтают о большой семье с тремя и более детьми.
Президент России Владимир Путин поддерживает этот общественный сдвиг, регулярно встречаясь с отцами и обсуждая меры поддержки семей.
Именно так в 2021 году, на встрече с представителями общественных организаций, в том числе с «Союзом Отцов РФ», президент поддержал инициативу многодетного папы Алексея Никифорова об учреждении нового официального праздника — Дня отца. Этот шаг стал символом признания роли мужчины в воспитании детей и укреплении семьи.
В своих выступлениях Владимир Путин также последовательно формулирует образ отца как морального авторитета, ответственного главы семьи и трудолюбивого защитника.
«Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию, берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей», — подчеркивает Владимир Путин.
Уходит в прошлое роль «второстепенного» родителя
Современный отец — это участник каждого этапа взросления ребенка: от первых дней жизни до воспитания в старшем возрасте. Исследования подтверждают, что все больше мужчин выбирают деятельное отцовство.
По данным опроса SuperJob в 2025 году, 28% мужчин готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, что на 3% больше, чем годом ранее.
«Отцы стали брендом и быть отцом становится действительно модно. Отец — это не только ответственность и обязательства, отец — это друг, товарищ и наставник. Мы видим работу по формированию этого образа на культурном уровне: выходят новые семейноориентированные фильмы и сериалы, в которых описывается новый образ отца — сильного, но любящего, отца — защитника», — говорит руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области, автор проекта «Жены героев», член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Колотовкина.
Лига ответственных пап
Во многих регионах России ответственные отцы объединяются в общественные движения, вместе беря на себя заботу о безопасности, воспитании и развитии детей. Участники «Отцовского патруля» проводят уроки безопасности, взаимодействуют с МЧС и ГИБДД, участвуют в межведомственных рейдах и помогают создавать для детей по-настоящему безопасную среду.
Союз отцов России с 2016 года реализовал более 6200 проектов.
Среди них — «Папа года», отмечающий самых активных и вдохновляющих отцов; «Папа-шеф», кулинарный проект, где мужчины вместе с детьми готовят и учатся взаимодействовать в семье; «Мужской разговор», просветительская площадка о воспитании, ответственности и роли отца в современном обществе.
Кроме того, советы отцов при школах и муниципалитетах организуют спортивные праздники, субботники, уроки мужества и наставничества — формируя по всей стране культуру деятельного и вовлеченного отцовства.
«Россия нуждается в культе отца, в культе многодетного отца. И многодетные отцы должны быть слышны в обществе: потому что это их дети будут обеспечивать стране промышленную и военную безопасность. Их конкретные дети — а не все эти блоги, налоги, роли и законодательные акты. Ровно для этого мы с товарищами и создали организацию «Союз отцов»», — делится писатель и общественный деятель Захар Прилепин.
Смена поколений
Идеал современного отца, к которому стремятся россияне, — это мужчина, осознающий свою ответственность за воспитание будущих поколений и передающий детям ценности, характер и профессиональные навыки.
Так рождаются трудовые династии, где опыт и мастерство переходят от отца к сыну.
На КАМАЗе, например, уже много лет работает династия Коржовых — Гращенковых — Жигаловых. Отцы и сыновья этой семьи суммарно посвятили заводу более трехсот лет, сохраняя преемственность и любовь к своему делу.
Показателен и пример дорожного предприятия Россошанского района Воронежской области, где Александр Овчаров трудится вместе с сыном. Молодой специалист перенимает у отца дисциплину, уважение к профессии и чувство долга.
Владимир Путин также публично делился подобными историями из своего детства. Например, рассказывал, как в детстве вместе с родителями занимался посадкой и прополкой картофеля. Такие сцены давно стали привычной частью нашей повседневности.
Отцы работают рядом с детьми, учат их делу и незаметно передают свои ценности — от простых привычек до жизненных ориентиров.
Одним из таких примеров можно назвать семью музыканта Владимира Кристовского, лидера группы Uma2rmaH.
«Для меня как многодетного отца быть рядом с детьми — это большая радость и ответственность. Конечно, своим пяти дочерям и сыну я стараюсь своим примером показывать, как важно быть вместе, искренне любить свою семью и быть для них надежной опорой. Мои дети знают, что папа рядом и всегда поддержит. Я рад, что многодетных семей становится больше и государство их активно поддерживает. Я верю, что это действительно меняет жизнь и семьи, и всю страну в лучшую сторону», — отмечает Владимир Кристовский.
«Отцовское признание» как тренд
В 2021 году в России официально появился праздник — День отца. Его отмечают каждое третье воскресенье октября. И это стало официальным признанием значимости роли мужчины в семье.
Образ ответственного отца постепенно закрепляется и в государственной повестке.
В 2023 году переименовали профильный комитет Госдумы. Теперь это Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Президентские гранты поддерживают проекты, которые продвигают ценности отцовства наравне с семейными и материнскими.
А в 2024-м, в Год семьи, тема отцовства зазвучала еще громче. Появились десятки инициатив, призванных поднять престиж роли отца. «Союз отцов» учредил национальную премию «Отцовское признание». А регионы запустили свои награды: «Отцовская доблесть» в Башкортостане, «Почетный отец» в Якутии, «За верность отцовскому долгу» в Липецкой области и другие.
Государственная поддержка
Укрепление роли отца и поддержка отцовства на всех уровнях напрямую влияет на демографию — ту самую приоритетную общенациональную задачу, о которой говорил президент.
Помимо общественного признания отцам наравне с матерями гарантированы различные социальные пособия и выплаты. К ним относятся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и больничный по уходу за ребенком. По закону, получать их могут не только женщины, но и мужчины.
Мужчины, ухаживающие за детьми-инвалидами, могут выйти на пенсию раньше при условии, что их стаж составляет не менее 20 лет.
Важной мерой в 2023 году стал закон, дающий отцам право потребовать от супруги алименты не только на ребенка, но и на себя — для ситуаций, когда он один воспитывает ребенка до трех лет.
Кроме того, в утвержденной правительством Стратегии по реализации семейной и демографической политики до 2036 года закреплены меры по охране репродуктивного здоровья мужчин наряду с женщинами.
Не стоит забывать, что и общие меры поддержки — льготная ипотека, материнский капитал, который отцы-одиночки могут получить наравне с матерями, — облегчают жизнь с детьми. Эти меры создают условия, при которых отец может полноценно участвовать в воспитании ребенка, не опасаясь за экономическую стабильность семьи, и чувствовать поддержку государства.
Семья — это команда, а отец — ее капитан
Образ современного отца в России трансформируется от «дежурного взрослого» к активному наставнику, другу и опоре.
Благодаря целенаправленной политике государства, инициативам общественных организаций и личному стремлению мужчин быть примером, отцовство становится не только модным, но и по-настоящему значимым элементом национальной идентичности, способствующим демографическому и социальному развитию страны.