Сильный отец — сильная страна: как Путин укрепляет престиж отцовства в России

Отцовство становится заметной ценностью: папы активнее участвуют в жизни детей, а государство и общество подхватывают тренд — от «Отцовского патруля» и «Папы года» до отпусков по уходу за ребенком. Как растет престиж отцовства — в материале «Газеты.Ru».

Папа может все

Папа перестает быть тем самым героем из мема, которому можно задать только один- единственный вопрос — «Где мама?». Все чаще он становится полноценным участником семейной повседневности, который знает, какие у ребенка завтра занятия, когда следующий визит к врачу, чем помочь с проектом по технологии и почему сегодня лучше отложить гаджеты.

Он не подменяет маму. Он берет ответственность на себя, распределяет задачи, принимает решения и разделяет рутину: от утренних сборов и кружков до разговоров «о важном» перед сном.

Согласно ВЦИОМ, 53% россиян хотели бы в идеальных условиях иметь трех и более детей, что на 11% выше, чем в 2017 году.

Примечательно, что большинство мужчин, а именно 58%, мечтают о большой семье с тремя и более детьми.

Президент России Владимир Путин поддерживает этот общественный сдвиг, регулярно встречаясь с отцами и обсуждая меры поддержки семей.

Именно так в 2021 году, на встрече с представителями общественных организаций, в том числе с «Союзом Отцов РФ», президент поддержал инициативу многодетного папы Алексея Никифорова об учреждении нового официального праздника — Дня отца. Этот шаг стал символом признания роли мужчины в воспитании детей и укреплении семьи.

В своих выступлениях Владимир Путин также последовательно формулирует образ отца как морального авторитета, ответственного главы семьи и трудолюбивого защитника.

«Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию, берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей», — подчеркивает Владимир Путин.

close Freepik.com

Уходит в прошлое роль «второстепенного» родителя

Современный отец — это участник каждого этапа взросления ребенка: от первых дней жизни до воспитания в старшем возрасте. Исследования подтверждают, что все больше мужчин выбирают деятельное отцовство.

По данным опроса SuperJob в 2025 году, 28% мужчин готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, что на 3% больше, чем годом ранее.

«Отцы стали брендом и быть отцом становится действительно модно. Отец — это не только ответственность и обязательства, отец — это друг, товарищ и наставник. Мы видим работу по формированию этого образа на культурном уровне: выходят новые семейноориентированные фильмы и сериалы, в которых описывается новый образ отца — сильного, но любящего, отца — защитника», — говорит руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области, автор проекта «Жены героев», член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Колотовкина.

close Pixabay

Лига ответственных пап

Во многих регионах России ответственные отцы объединяются в общественные движения, вместе беря на себя заботу о безопасности, воспитании и развитии детей. Участники «Отцовского патруля» проводят уроки безопасности, взаимодействуют с МЧС и ГИБДД, участвуют в межведомственных рейдах и помогают создавать для детей по-настоящему безопасную среду.

Союз отцов России с 2016 года реализовал более 6200 проектов.

Среди них — «Папа года», отмечающий самых активных и вдохновляющих отцов; «Папа-шеф», кулинарный проект, где мужчины вместе с детьми готовят и учатся взаимодействовать в семье; «Мужской разговор», просветительская площадка о воспитании, ответственности и роли отца в современном обществе.

Кроме того, советы отцов при школах и муниципалитетах организуют спортивные праздники, субботники, уроки мужества и наставничества — формируя по всей стране культуру деятельного и вовлеченного отцовства.

«Россия нуждается в культе отца, в культе многодетного отца. И многодетные отцы должны быть слышны в обществе: потому что это их дети будут обеспечивать стране промышленную и военную безопасность. Их конкретные дети — а не все эти блоги, налоги, роли и законодательные акты. Ровно для этого мы с товарищами и создали организацию «Союз отцов»», — делится писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

close Pexels

Смена поколений

Идеал современного отца, к которому стремятся россияне, — это мужчина, осознающий свою ответственность за воспитание будущих поколений и передающий детям ценности, характер и профессиональные навыки.

Так рождаются трудовые династии, где опыт и мастерство переходят от отца к сыну.

На КАМАЗе, например, уже много лет работает династия Коржовых — Гращенковых — Жигаловых. Отцы и сыновья этой семьи суммарно посвятили заводу более трехсот лет, сохраняя преемственность и любовь к своему делу.

Показателен и пример дорожного предприятия Россошанского района Воронежской области, где Александр Овчаров трудится вместе с сыном. Молодой специалист перенимает у отца дисциплину, уважение к профессии и чувство долга.

Владимир Путин также публично делился подобными историями из своего детства. Например, рассказывал, как в детстве вместе с родителями занимался посадкой и прополкой картофеля. Такие сцены давно стали привычной частью нашей повседневности.

Отцы работают рядом с детьми, учат их делу и незаметно передают свои ценности — от простых привычек до жизненных ориентиров.

Одним из таких примеров можно назвать семью музыканта Владимира Кристовского, лидера группы Uma2rmaH.

«Для меня как многодетного отца быть рядом с детьми — это большая радость и ответственность. Конечно, своим пяти дочерям и сыну я стараюсь своим примером показывать, как важно быть вместе, искренне любить свою семью и быть для них надежной опорой. Мои дети знают, что папа рядом и всегда поддержит. Я рад, что многодетных семей становится больше и государство их активно поддерживает. Я верю, что это действительно меняет жизнь и семьи, и всю страну в лучшую сторону», — отмечает Владимир Кристовский.

close Geber86/Shutterstock/FOTODOM

«Отцовское признание» как тренд

В 2021 году в России официально появился праздник — День отца. Его отмечают каждое третье воскресенье октября. И это стало официальным признанием значимости роли мужчины в семье.

Образ ответственного отца постепенно закрепляется и в государственной повестке.

В 2023 году переименовали профильный комитет Госдумы. Теперь это Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Президентские гранты поддерживают проекты, которые продвигают ценности отцовства наравне с семейными и материнскими.

А в 2024-м, в Год семьи, тема отцовства зазвучала еще громче. Появились десятки инициатив, призванных поднять престиж роли отца. «Союз отцов» учредил национальную премию «Отцовское признание». А регионы запустили свои награды: «Отцовская доблесть» в Башкортостане, «Почетный отец» в Якутии, «За верность отцовскому долгу» в Липецкой области и другие.

close Pixabay

Государственная поддержка

Укрепление роли отца и поддержка отцовства на всех уровнях напрямую влияет на демографию — ту самую приоритетную общенациональную задачу, о которой говорил президент.

Помимо общественного признания отцам наравне с матерями гарантированы различные социальные пособия и выплаты. К ним относятся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и больничный по уходу за ребенком. По закону, получать их могут не только женщины, но и мужчины.

Мужчины, ухаживающие за детьми-инвалидами, могут выйти на пенсию раньше при условии, что их стаж составляет не менее 20 лет.

Важной мерой в 2023 году стал закон, дающий отцам право потребовать от супруги алименты не только на ребенка, но и на себя — для ситуаций, когда он один воспитывает ребенка до трех лет.

Кроме того, в утвержденной правительством Стратегии по реализации семейной и демографической политики до 2036 года закреплены меры по охране репродуктивного здоровья мужчин наряду с женщинами.

Не стоит забывать, что и общие меры поддержки — льготная ипотека, материнский капитал, который отцы-одиночки могут получить наравне с матерями, — облегчают жизнь с детьми. Эти меры создают условия, при которых отец может полноценно участвовать в воспитании ребенка, не опасаясь за экономическую стабильность семьи, и чувствовать поддержку государства.

close Pixabay

Семья — это команда, а отец — ее капитан

Образ современного отца в России трансформируется от «дежурного взрослого» к активному наставнику, другу и опоре.

Благодаря целенаправленной политике государства, инициативам общественных организаций и личному стремлению мужчин быть примером, отцовство становится не только модным, но и по-настоящему значимым элементом национальной идентичности, способствующим демографическому и социальному развитию страны.