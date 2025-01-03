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В Москву прибыл тематический поезд Деда Мороза

ТАСС: в Москву прибыл тематический поезд Деда Мороза

В Москву прибыл тематический поезд Деда Мороза. Об этом сообщает ТАСС.

Поезд с символом Нового года проехал по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку по БАМу (Байкало-Амурской магистрали), также он посетил Сахалин. После Москвы поезд поедет в Санкт-Петербург через Псков, Дно и Великий Новгород. 11 января Дед Мороз вернется в Великий Устюг.

В поезде желающие во время остановок могут посмотреть, как устроена кабина паровоза, подбросить угля в топку, попробовать блюда северной кухни, сделать фотографии, приобрести сувениры и отправить послание Деду Морозу, а также, за плату, посетить кукольный спектакль и квест.

До этого муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отказался от приглашения Деда Мороза в Великий Устюг.

По словам муфтия, он благодарен за приглашение всероссийского Деда Мороза, но не сможет приехать из-за большого количества работы. Аляутдинов призвал россиян «сохранять связь с реальностью» и провести новогодние каникулы не в праздности, а наполнить их вниманием, любовью к близким и своим всесторонним развитием.

Ранее Дед Мороз верхом на елке прокатился по центру Челябинска и попал на видео.

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