Путин потребовал сделать детские спортивные соревнования бесплатными

Путин: детские соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Все детские соревнования, связанные с присвоением спортивных разрядов, нужно сделать бесплатными. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает РИА Новости.

«Нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, со стороны российских семей на эти мероприятия. И там, где проводятся соревнования, связанные с разрядами, или отборочные к ним, они, конечно, должны быть бесплатными», — сказал Путин.

В ходе своего выступления Путин также назвал справедливым предложение нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера, предусматривающее в том числе систему поощрения. Кроме того, президент поблагодарил партнеров России, принявших решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР).

Мероприятие прошло в рамках форума «Россия – спортивная держава». В ходе своей рабочей поездки глава государства посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», где понаблюдал за тренировками спортсменов и пообщался с ними.

Ранее Путин рассказал, какая часть детей в России занимается спортом.

