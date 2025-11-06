Путин назвал справедливой идею зафиксировать статус первого тренера

Президент России Владимир Путин назвал справедливым предложение нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера, предусматривающее в том числе систему поощрения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается первого тренера - тоже справедливо», — сказал глава государства в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин также заявил, что считает правильным отметить того человека, который нашел «звездочку».

В четверг в Самаре глава Российской Федерации провел заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. В рамках поездки он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», выступил на форуме «Россия — спортивная держава» и принял участие в открытии новых спортивных объектов в стране в режиме видеоконференции.

В ходе заседания Путин также заявил о необходимости максимально поддерживать авторитет учителей физкультуры, сокращая для них формальную отчетность и улучшая условия труда.

Ранее Путин поручил создать центры по адаптивному спорту.