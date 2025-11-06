Минпросвещения установило нагрузку на школьников по физкультуре

Министерство просвещения РФ установило нормированную нагрузку на школьников по физкультуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«В целом с учетом требований Роспотребнадзора мы нормировали нагрузку на детей по всем предметам <…>, в том числе по физкультуре. Закрепили, что сегодня в каждой школе, в каждом классе нашей страны на уроки физкультуры обязательно отводится не менее 2–3 часов в неделю [в зависимости от класса и продолжительности учебной недели]», — заявил Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

6 ноября в ходе этого мероприятия президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 94% детей в России активно занимаются спортом. При этом он отметил, что эти показатели не полностью отражают результат — влияние занятий на здоровье и развитие детей.

По словам главы государства, важнее оценивать, как спорт влияет на здоровье, учебу, а также физическое и общее развитие ребенка. Также он подчеркнул необходимость оказания максимальной поддержки учителям физкультуры, снижая для них бюрократическую нагрузку и улучшая условия труда.

