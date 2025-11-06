На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпросвещения установило нагрузку на школьников по физкультуре

В России установили нормы нагрузки по физкультуре для школьников
true
true
true
close
matimix/Shutterstock/FOTODOM

Министерство просвещения РФ установило нормированную нагрузку на школьников по физкультуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«В целом с учетом требований Роспотребнадзора мы нормировали нагрузку на детей по всем предметам <…>, в том числе по физкультуре. Закрепили, что сегодня в каждой школе, в каждом классе нашей страны на уроки физкультуры обязательно отводится не менее 2–3 часов в неделю [в зависимости от класса и продолжительности учебной недели]», — заявил Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

6 ноября в ходе этого мероприятия президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 94% детей в России активно занимаются спортом. При этом он отметил, что эти показатели не полностью отражают результат — влияние занятий на здоровье и развитие детей.

По словам главы государства, важнее оценивать, как спорт влияет на здоровье, учебу, а также физическое и общее развитие ребенка. Также он подчеркнул необходимость оказания максимальной поддержки учителям физкультуры, снижая для них бюрократическую нагрузку и улучшая условия труда.

Ранее в Самаре священник одной рукой поднял 200-килограммовую штангу.

