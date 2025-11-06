На Украине мужчины не могут автоматически продлить отсрочку от мобилизации

Украинцы жалуются, что отсрочка от мобилизации не продлевается автоматически

Украинские военнообязанные массово жалуются на сбой в приложении минобороны «Резерв+», из-за которого отсрочки от мобилизации не продлеваются автоматически с ноября. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В сообщении говорится, что на данный момент система «Резерв+» выдает ошибку, а потом рекомендует попробовать повторить попытку позже.

Один из жителей Украины на видео, сопровождающем публикацию, задает вопрос, сколько ждать обновлений в программе и как вести себя в это время, если в стране наблюдается напряженная ситуация с мобилизацией.

5 ноября стало известно, что с начала 2025 года уполномоченному Рады по защите прав человека Дмитрию Лубинцу поступило почти пять тысяч жалоб, связанных с нарушениями при мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

30 октября президент Украины подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на очередной 90-дневный срок, до 3 февраля 2026 года.

В Европе ужаснулись мобилизацией охранника Анджелины Джоли