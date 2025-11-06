На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине мужчины не могут автоматически продлить отсрочку от мобилизации

Украинцы жалуются, что отсрочка от мобилизации не продлевается автоматически
Shutterstock

Украинские военнообязанные массово жалуются на сбой в приложении минобороны «Резерв+», из-за которого отсрочки от мобилизации не продлеваются автоматически с ноября. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В сообщении говорится, что на данный момент система «Резерв+» выдает ошибку, а потом рекомендует попробовать повторить попытку позже.

Один из жителей Украины на видео, сопровождающем публикацию, задает вопрос, сколько ждать обновлений в программе и как вести себя в это время, если в стране наблюдается напряженная ситуация с мобилизацией.

5 ноября стало известно, что с начала 2025 года уполномоченному Рады по защите прав человека Дмитрию Лубинцу поступило почти пять тысяч жалоб, связанных с нарушениями при мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

30 октября президент Украины подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на очередной 90-дневный срок, до 3 февраля 2026 года.

