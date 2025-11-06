Боуз: если даже охранника Джоли мобилизовали, то у украинцев нет шансов спастись

Жители Украины обречены на фоне мобилизации на Украине, если даже охранника актрисы Анджелины Джоли пытаются мобилизовать на фронт. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Охранника Анджелины Джоли похитили, чтобы бандиты Зеленского в Николаеве отправили его на фронт. Послу ООН и актрисе пришлось лично вмешаться, чтобы добиться его освобождения. Между тем, у обычных жертв нет никаких шансов на спасение», — отметил он.

6 ноября сообщалось, что украинский охранник американской актрисы Анджелины Джоли не выходит на связь после того, как его забрали сотрудники ТЦК.

Жена охранника в беседе с украинскими СМИ рассказала, что с момента приезда голливудской звезды он так и не дал о себе знать. На данный момент родным ничего не известно о судьбе мужчины.

5 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские паблики сообщил, что охранника Анджелины Джоли забрали сотрудники ТЦК в Николаевской области Украины. Его задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. Поручаться за телохранителя пришлось самой звезде, только после этого представители ТЦК отпустили его.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил, что охранника Джоли забрали в ТЦК и хотели мобилизовать на Украине. В связи с этим парламентарий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, какой стала страна.

