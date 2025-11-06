На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии запретили каналы блогера Mellstroy

В Белоруссии суд признал экстремистскими каналы блогера Mellstroy
Телеграм-канал «MELLSTROY ДВИЖ»

Суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами каналы блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) на всех интернет-площадках. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МВД Белоруссии.

«В октябре на территории Беларуси выявлены факты совершения хулиганств, нарушений общественного порядка и незаконных массовых мероприятий. Установлено: к организации правонарушений и преступлений причастен скрывающийся за рубежом гражданин Беларуси Бурим Андрей Александрович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экстремистскими материалами признаются также водяные знаки и логотипы каналов блогера.

В 2024 году СМИ писали, что Mellstroy объявлен в розыск в России и Белоруссии.

В последние годы мужчина прославился в интернете тем, что раздавал десятки миллионов рублей за унизительные челленджи, а также за приветы от самых известных в мире блогеров, футболистов, музыкантов и даже от президентов Литвы и Северного Кипра.

В 2021 году Бурим был приговорен в России к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что российских подростков начали массово обманывать фейковые блогеры.

